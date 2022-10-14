Минобороны сообщило о поражении арсенала с западным оружием в Бродах Львовской области
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- Минобороны сообщило о поражении арсенала с западным оружием в Бродах Львовской области
Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) высокоточным оружием большой дальности морского базирования поразили арсенал с западным оружием во Львовской области, сообщили в пятницу, 14 октября, в Минобороны.
Отмечается, что российские солдаты нанесли удар в населенном пункте Броды, в результате поражен арсенал со значительными запасами переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия, а также военной техники и боеприпасов.
Боеприпас «Ланцет», пишет «Газета.Ru», стал применяться в специальной военной операции в июле 2022 года. Дроны способны летать в течение часа, а также нести боевую часть массой 5 кг.
Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные космические силы (ВКС) России поразили пункты дислокации западных наемников «Иностранного легиона» и 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Ранее в этот день стало известно, что российские военные уничтожили колонну техники ВСУ, которая пересекала реку Ингулец на николаево-криворожском направлении. Отмечалось что огонь велся с вертолета Ми-28, который находился на безопасном расстоянии в 15 км от целей.
Накануне газета The Washington Post (WP) опубликовала материал, в котором приводились слова украинских военных. Солдаты ВСУ отмечали, что морально и физически истощены, в их рядах большие потери, некоторые подразделения не отдыхали с начала спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, украинские бойцы обеспокоены проходящей в России частичной мобилизацией.
Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры уничтожения расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» РСЗО HIMARS американского производства, а также боеприпасов ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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