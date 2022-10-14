Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремели четыре воздушных взрыва
Мир
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Мир
В США сообщили об отсутствии у Запада решения по потолку цен на нефть
Мир
Советник Зеленского спрогнозировал окончание конфликта с Россией
Мир
Захарова раскритиковала позицию Швейцарии по осквернению памятника
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве
Мир
Минимум два человека погибли при взрыве на шахте в Турции
Общество
Кинокритика Антона Долина включили в список СМИ-иноагентов
Спорт
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Испании
Мир
ООН не получала обращений РФ в связи с подозрениями по зерновой сделке
Мир
В Пентагоне заявили о наличии альтернатив Starlink на Украине
Мир
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса статуи в Закарпатье

Минобороны сообщило о поражении арсенала с западным оружием в Бродах Львовской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) высокоточным оружием большой дальности морского базирования поразили арсенал с западным оружием во Львовской области, сообщили в пятницу, 14 октября, в Минобороны.

Отмечается, что российские солдаты нанесли удар в населенном пункте Броды, в результате поражен арсенал со значительными запасами переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия, а также военной техники и боеприпасов.

«Я буду зубами за землю эту цепляться — у меня здесь семья»
Корреспонденты «Известий» побывали на подступах к Первомайскому в легендарном батальоне «Сомали»

Боеприпас «Ланцет», пишет «Газета.Ru», стал применяться в специальной военной операции в июле 2022 года. Дроны способны летать в течение часа, а также нести боевую часть массой 5 кг.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные космические силы (ВКС) России поразили пункты дислокации западных наемников «Иностранного легиона» и 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные уничтожили колонну техники ВСУ, которая пересекала реку Ингулец на николаево-криворожском направлении. Отмечалось что огонь велся с вертолета Ми-28, который находился на безопасном расстоянии в 15 км от целей.

Накануне газета The Washington Post (WP) опубликовала материал, в котором приводились слова украинских военных. Солдаты ВСУ отмечали, что морально и физически истощены, в их рядах большие потери, некоторые подразделения не отдыхали с начала спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, украинские бойцы обеспокоены проходящей в России частичной мобилизацией.

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры уничтожения расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» РСЗО HIMARS американского производства, а также боеприпасов ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022