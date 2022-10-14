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WP узнал о беспокойстве ВСУ из-за мобилизационных резервов РФ

WP: в ВСУ обеспокоены из-за мобилизационных резервов РФ и больших потерь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинские солдаты морально и физически истощены, в их рядах большие потери, некоторые подразделения не отдыхали с начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом 13 октября написала газета The Washington Post (WP).

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Отмечается, что, в частности, 93-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получала перерыва уже длительное время, солдаты прошли от Сумщины до Изюма и сейчас находятся в Донецкой области.

«Один солдат в бригаде сказал, что у его батальона уже «много потерь» и «недостаточно сил или ресурсов», поэтому он сказал, что обеспокоен тем, что Россия отправит на фронт 300 тыс. или более подкреплений», — говорится в материале.

Военный добавил, что с приходом холодов ситуация может только ухудшиться, поэтому людям нужен отдых.

32-летний лейтенант с позывным «Историк» заявил, что многие из мобилизованных на службу в ВСУ для участия в боевых действиях с Российской армией никогда ранее не служили, они «не были готовы к такого рода сражениям».

Ранее, 12 октября, российские военные рассказали, что ВСУ серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Отмечалось, что за последние три дня артиллеристы и разведывательные подразделения ВС РФ совместными усилиями ликвидировали около 200 националистов, а также вывели из строя несколько десятков единиц боевой техники.

6 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, как союзные силы планомерно оттесняют противника на авдеевском направлении. По рассказам бойцов, украинские боевики по местности бьют 152-миллиметровыми снарядами, поднимают коптер и корректируют огонь, но получают ответ от союзных войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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