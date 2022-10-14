Путин заявил, что ВС РФ вернули крымчанам воду, перекрытую киевским режимом

Россия не ставит своей целью уничтожение Украины, в настоящий момент войска РФ действуют правильно и своевременно, как когда-то сделали в Крыму. Об этом 14 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«Всё то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, вот и всё. Так что мы действуем правильно и своевременно. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», — отметил российский лидер.

Путин также указал на то, что действия украинских властей привели к тому, что более 2,4 млн жителей Крыма в свое время были лишены водоснабжения. Тогда, указал президент, российские войска зашли на полуостров и «открыли воду в Крым».

По его словам, если бы Россия не сделала бы этого действия, то «не было бы и других противодействий», пишет «Газета.Ru».

В заключении российский лидер заверил, что необходимости в массированных ударах по Украине больше нет. По его словам, из 29 объектов, которые планировали уничтожить российские военные, не поражено только семь. В настоящий момент их «добивают», подытожил Путин.

Доктор военных наук Константин Сивков 11 октября рассказал «Известиям», что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Так Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.

10 октября Путин сообщил, что по предложению Минобороны России был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Он отметил, что таким образом Москва ответила на террористические действия киевского режима. Путин привел в пример взрыв на Крымском мосту, за которым, как он отметил, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».