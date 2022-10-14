Ходовые испытания начались на атомном ледоколе «Урал» в Заполярье

На ходовые испытания вышел второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Он строится по заказу ФГУП «Атомфлот» (предприятие «Росатома»). Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Балтийского завода (входит в группу ОСК).

Там сообщили, что 14 октября ледокол покинул достроечную набережную Балтийского завода и приступил к выполнению программ испытаний. Работу механизмов и оборудования ледокола, в том числе реакторной и паротурбинной установок, сдаточная команда Балтзавода и представители «Атомфлота» будет проверять на протяжении трех недель.

Специалистам предстоит протестировать скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Также важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, работа вертолетного комплекса.

Универсальный атомный ледокол «Урал» является третьим судном проекта 22220, построенным на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот». Церемония закладки состоялась 25 июля 2016 года. На воду «Урал» был спущен 26 мая 2019 года. «Урал» должны передать заказчику до конца 2022 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и самые мощные ледокольные суда в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта являются основой гражданского ледокольного флота России.

11 октября сообщалось о том, что в Мурманской области завершается строительство первой технологической линии Арктик СПГ-2. Готовность оценивается в 95%. Арктик СПГ-2 — это проект компании «НОВАТЭК», он направлен на добычу природного газа и производство сжиженного природного газа.