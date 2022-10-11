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Готовность первой технологической линии Арктик СПГ-2 оценили в 95%

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Мурманской области завершается строительство первой технологической линии Арктик СПГ-2. Готовность оценивается в 95%. Арктик СПГ-2 — это проект компании «Новатэк», он направлен на добычу природного газа и производство сжиженного природного газа.

Гендиректор «Новатэк-Мурманск» Петр Оборин рассказал ИА «Би-порт», что на пуско-накладку переданы около 200 из 500 подсистем. Завершить пуско-наладочные работы планируется в апреле 2023 года.

Затем установку отправят по Северному морскому пути из Мурманской области в ЯНАО, на Гыданский полуостров. Именно там первую технологическую линию введут в эксплуатацию. Проектная мощность первой очереди составит 6,6 млн т СПГ в год, уточняет агентство.

Технологический модуль для проекта Арктик СПГ-2 доставили по Севморпути в Мурманск из китайского порта Тяньцзинь. Его вес составил около 12 тыс. т.

Модуль установили на основание гравитационного типа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Этот рейс был уникальным с точки зрения я перехода судна такого типоразмера по всей протяженности Северного морского пути под проводкой атомного ледокола в условиях непростой ледовой обстановки.

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