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Путин сообщил об исправности одной ветки «Северного потока - 2»

Путин: одна ветка СП-2 в исправном состоянии, но решение о ее запуске не принималось
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Одна ветка «Северного потока – 2» остается в рабочем состоянии, однако решение о ее использовании не принимается. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Одна ветка в рабочем состоянии. Решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это не наше дело», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Российский лидер отметил, что газопроводы в Балтийском море до аварий на них давали гарантию поставкам газа в Германию.

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«С интересами Германии, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы «Северной поток» и «Северной поток – 2». Они хоть и не работали, но это был элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить, но теперь такой возможности не», — сказал Путин.

Ранее, 12 октября, Путин заявил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов на Запад, включая ближайшие осень и зиму. По словам российского лидера, мощность уцелевших ниток газопроводов «Северный поток» достигает 27,5 млрд куб. м. в год, что составляет около 8% всего импорта газа в Европу.

До этого, 5 октября, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток – 2». По его словам, Россия сможет в короткие сроки обеспечить поставки в случае принятия необходимых решений европейскими коллегами.

Также 2 октября Новак рассказывал, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

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