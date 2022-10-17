Русский холод: вырос спрос на отечественные бытовые приборы

В январе–сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в российских магазинах вырос в 1,5–2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в одной из крупнейших торговых сетей. Увеличение интереса к холодильникам, стиральным машинам, вытяжкам и проч., сделанным в России и дружественных странах, подтверждают и другие ритейлеры. Из-за ухода из РФ западных фирм ассортимент их оборудования для кухни и дома сократился — чего не скажешь о продукции отечественных, объясняют эксперты. Кроме того, покупателей привлекают цены на такие электроприборы. Участники рынка также отмечают и приемлемое количество девайсов, продающихся под брендами из России и СНГ.

Родные приборы

За первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи бытовой техники под российскими брендами и марками из СНГ (в первую очередь из Белоруссии и Узбекистана) выросли в РФ в 1,5–2 раза в зависимости от категории. Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео — Эльдорадо»: речь идет о стиральных машинах, холодильниках, морозильниках плитах, вытяжках и прочей крупной бытовой технике. В январе–сентябре в РФ было продано 1,8 млн устройств под отечественными брендами и торговыми марками из ближнего зарубежья, уточнили в объединенном ритейлере.

В «Ситилинке» продажи такой крупной бытовой техники за девять месяцев 2022 года в штуках выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» руководитель группы закупок крупной бытовой техники Олег Щептев. При этом продажи собственной торговой марки — SunWind — выросли за этот период почти в 2,5 раза, добавил он.

— За первое полугодие мы отмечаем повышенный интерес на Ozon к отечественным брендам бытовой техники — штучные продажи кратно выросли к аналогичному периоду 2021 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

В сегменте отдельно стоящих электрических и газовых плит в штучных продажах первое место занял белорусский Gefest, за ним следует российская Darina, Flama из Краснодарского края замкнула топ-5, рассказал представитель «М.Видео —Эльдорадо». По его словам, среди наиболее популярных брендов холодильников в пятерку вошел белорусский «Атлант» — его продукция востребована также в категории морозильных камер и стиральных машин. В число лидеров традиционно входит калужский Elikor.

Сам ритейлер часть ассортимента техники под собственными брендами — Novex и Hi — производит на предприятиях в России и Белоруссии. Продажи пылесосов и посудомоечных машин под этими названиями за первые три квартала 2022 года выросли в три раза, кондиционеров — в два раза, на кухонную технику и холодильники — более чем вдвое, утверждает представитель компании.

При этом растет популярность и представленность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например, Haier, Beko и Candy, добавил коммерческий директор Группы «М.Видео — Эльдорадо» Олег Муравьев.

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В «Ситилинке» чаще всего приобретали холодильники и стиральные машины, а самыми покупаемыми брендами в этой категории стали «Саратов», SunWind и «Атлант», утверждают в компании.

По итогам первого полугодия россияне в два раза чаще стали приобретать бытовую технику «Aтлант», Elikor и Flama, отметили в пресс-службе Ozon. Наиболее велик спрос на отечественные бренды для кухни: газовые плиты, электрические и индукционные варочные панели, холодильники и вытяжки, перечисляет его представитель.

Разнообразие поможет

Объем производства отечественной бытовой техники в этом году значительно вырос, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Например, телевизоров — на четверть, планшетов — более чем в 2.5 раза, принтеров — в пять раз, встраиваемых газовых плит — примерно на 20%. Рост производства и продаж отечественных производителей обусловлен уходом ряда привычных зарубежных игроков и высоким уровнем качества российской продукции, отметили в ведомстве.

— В этом году мы ощутили всплеск спроса, особенно во II квартале 2022 года, когда логистические цепочки поставок были нарушены, а мировые валюты вели себя нестабильно. Кроме того, мы обратили внимание на повышенный спрос в сегменте кухонных вытяжек в онлайн-канале, рассказывает гендиректор Elikor Алексей Яковлев.

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С тем, что продажи отечественной бытовой техники и электроприборов из СНГ выросли в 1,5–2 раза, согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Из-за ухода из России европейских и американских брендов ассортимент их техники резко снизился — в то же время вендорам, которые делают свою продукцию в России и СНГ, удалось сохранить модельный ряд, отмечает эксперт.

— Бытовые приборы все-таки не так технологичны, как, например, смартфоны или компьютеры, они в гораздо меньшей степени зависят от американских патентов и технологий. У отечественных производителей проблем с комплектующими относительно немного: корпуса, баки, барабаны для стиральных машин изготавливаются в нашей стране, а несложную электронику без проблем можно приобрести у китайских компаний, — объяснил он.

Тенденция связана с несколькими факторами, заметил Олег Щептев. Уход многих брендов с рынка РФ сократил уровень конкуренции, при этом наша техника стоит дешевле — поэтому покупатели обратили на нее внимание.

— Мы видели этот тренд, своевременно подготовились к сезону активных продаж и начали работы над расширением представленных в «Ситилинке», — говорит он.

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Российские бренды в этом году активны на рынке и увеличивают модельный ряд на Ozon, что позволяет уверенно конкурировать с ведущими мировыми компаниями, — они предлагают качественную продукцию, сервисное обслуживание и конкурентные цены, отмечают в пресс-службе онлайн-магазина.

Ландшафт российского рынка крупной бытовой техники в РФ в этом году радикально изменился — с него ушли западные бренды, в том числе премиальные, на смену им пришли более бюджетные электроприборы из Китая, России и СНГ, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. С одной стороны, параллельный импорт крупных домашних девайсов — более сложный процесс, чем ввоз компактных смартфонов или, к примеру, ноутбуков, поэтому западной техники на рынке относительно немного и доступна она сейчас покупателям с высоким уровнем доходов. Многие сейчас стремятся экономить, при этом ассортимент бюджетных приборов действительно достаточно широк, добавляет эксперт.

В 2023 году рост спроса на технику из России и СНГ, скорее всего, продолжится, прогнозирует Денис Кусков.