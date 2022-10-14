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Минобороны решило давать отсрочку от мобилизации родителям трех и более детей

Многодетным мужчинам с тремя детьми дали отсрочку от мобилизации
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Министерство обороны России приняло решение об использовании права на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф.

Ранее в этот день о такой инициативе заявил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что решение было доведено до военных комиссариатов.

Ранее об отсрочке для отцов, имеющих трех и более детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен отметила, что с начала мобилизации тысячи родителей обратились в аппарат с призывом расширить круг лиц, не подлежащих призыву.

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10 октября президент России Владимир Путин отметил, что при проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, они накапливались достаточно долго.

Ранее, 6 октября, глава государства одобрил изменения в указе о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. О расширении условий предоставления отсрочки стало известно накануне. В список временно освобожденных от службы вошли очно и очно-заочно учащиеся, впервые получающие образование соответствующего уровня.

До этого, 4 октября, министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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