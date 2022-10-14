Львова-Белова заявила об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Отцы трех и более детей до 16 лет получат отсрочку от частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом», — написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что с начала мобилизации тысячи родителей обратились в аппарат с призывом расширить круг лиц, не подлежащих призыву. По ее словам, государственные ведомства открыты к подобным предложениям и активно работают над внесением корректив в нормативную базу мобилизации.

10 октября президент России Владимир Путин отметил, что при проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, они накапливались достаточно долго.

Ранее, 6 октября, глава государства одобрил изменения в указе о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. О расширении условий предоставления отсрочки стало известно накануне. В список временно освобожденных от службы вошли очно и очно-заочно учащиеся, впервые получающие образование соответствующего уровня.

До этого, 4 октября, министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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