Фабрики IKEA в России покинули уже 50% сотрудников

Около половины российских сотрудников покинули производство IKEA, то есть фабрики компании. Об этом «Известиям» рассказали сегодня, 14 октября, в подразделении компании в Швеции — IKEA Industry.

Процесс шел в соответствии с трудовым законодательством. Около 1,5 тыс. оставшихся сотрудников работают с сентября над техническим обслуживанием. Они приводят заводы в наилучшую форму после того, как в марте их деятельность приостановили.

«Наша цель — найти покупателя, который сможет продолжить развитие производства нового ассортимента. Это означает, что мы полностью продаем функционирующий бизнес с имеющимися компетенциями и рабочей силой для запуска и ведения операций после продажи», — пояснил производитель.

Как уточняется, подготовка к этому переходу и повторному запуску с более низкого уровня при новом владельце повлияла на людей.

Ранее головной офис компании заявил, что уволили половину сотрудников, которые работали в РФ: на производстве и в торговом дивизионе. 13 октября президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин сообщил в беседе с AFP, что ритейлер сократил 10 тыс. сотрудников в России.

В Рослеспрофсоюзе 14 октября рассказали, что в настоящее время оставшиеся работники IKEA получают зарплату в нормальном размере, а за простой получают 80% зарплаты, а не 2/3 тарифа, как положено по законодательству.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала. В Минпромторге в начале сентября заявили, что рассчитывают на продолжение работы IKEA в РФ.