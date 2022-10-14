В Рослеспрофсоюзе рассказали о выплатах работникам IKEA

Сотрудники IKEA за простой получают 80% зарплаты, что выше положенного по законодательству. Об этом «Известиям» рассказали 14 октября в профсоюзе работников лесных отраслей России (Рослеспрофсоюз).

«Ситуация на IKEA сложная, но, по крайней мере, работники получают зарплату в нормальном размере, а за простой получают 80% зарплаты, а не 2/3 тарифа, как положено по законодательству», — сообщили в профессиональном союзе.

Накануне президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил в беседе с AFP, что ритейлер сократил 10 тыс. сотрудников в России.

Компания приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта. В середине июня IKEA объявила работникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала. Ритейлер сообщил о намерении выплатить попавшим под сокращение компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

25 августа холдинговая компания INGKA Holding BV, контролирующая магазины сети в РФ, рассказала «Известиям», что пока предпосылок для возвращения IKEA в Россию нет. Однако в холдинге выразили надежду на возобновление деятельности ритейлера в стране.

Также в Минпромторге 6 сентября заявили, что рассчитывают на продолжение работы IKEA в РФ.