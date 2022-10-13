IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников

Компания IKEA сократила 10 тыс. сотрудников России. Об этом 13 октября сообщил президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин в разговоре с AFP.

По данным агентства, ранее в этот день IKEA отчиталась, что продажи группы в годовом отношении вырастут на 6%.

Однако в компании считают год трудным из-за инфляции и прекращения работы в России, уточняет La Presse.

В итоге попрощаться, по словам Бродина, пришлось с 10 тыс. из 12 тыс. российских сотрудников, пишет «Газета.Ru».

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В июне она объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске персонала. Компания пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В июле компания устроила онлайн-распродажу товаров, на протяжении которой сайт IKEA работал с перебоями и пользователям не всегда удавалось приобрести вещи. В середине августа прием заказов завершился.

Позже в INGKA сообщили «Известиям», что в настоящее время нет предпосылок для возвращения IKEA в Россию, несмотря на это, в начале сентября в Минпромторге выразили надежду, что компания не покинет окончательно российский рынок.