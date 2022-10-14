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Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике

По итогам встречи глав минфинов G20 будет принято заявление председателя
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Фото: Global Look Press/David Wimsett
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Встреча министров финансов и центробанков G20 завершится итоговым резюме председателя заседания, а не совместным коммюнике. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

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«Как ожидается, будет принято резюме председателя», — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, по словам Судзуки, в ходе встречи представители финансовых органов G20 отметили возросшую волатильность на валютном рынке, что может оказать негативный эффект на экономику.

Ранее целый ряд мероприятий в рамках G20 завершился без совместных итоговых заявлений.

12 сентября во время совещания по экономическим вопросам Путин сообщил, что состояние бюджета в РФ лучше, чем в большинстве стран G20, притом что российская экономика выходит на траекторию роста.

В июле делегация РФ в составе представителей Минфина и Банка России приняла участие в третьем заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20 на Бали. Большинство стран отметили, что для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия необходимо снять все ограничения. Кроме того, несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав финансов G20 завершилась без принятия итогового коммюнике.

Отмечается, что на этой встрече страны G20 договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

15 июля министр экономики Аргентины Сильвина Батакис призвала страны G20 принять решительные меры для борьбы с инфляцией в мире.

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