Министр экономики Аргентины Сильвина Батакис призвала страны G20 принять решительные меры для борьбы с инфляцией в мире. Об этом сообщили в пятницу, 15 июля, в пресс-службе возглавляемого ею ведомства.

Также министр призвала смягчить последствия экономического кризиса, в первую очередь для развивающихся стран. Батакис отметила, что инфляция усугубила не только проблему продовольственной и энергетической безопасности, но и привела к росту неравенства в мире.

«В этой связи она подчеркнула необходимость совместной работы для укрепления процесса восстановления экономики и призвала коллег принять смелые решения для минимизации последствий кризиса, — говорится в сообщении.

Встреча министров финансов и глав Центральных банков стран G20 проходит на Бали 15-16 июля.

7 июля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о неизбежном ухудшении экономической ситуации в мире в 2022 и 2023 годах. Среди причин глобальной экономической рецессии эксперт отметила всеобщее распространение инфляции, повышение процентных ставок и санкции.

До этого, 12 мая, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с введенными против страны санкциями. Он также указал, что «продолжение санкционной одержимости» Запада приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Так, например, Еврокомиссия 14 июля уже предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Из-за введенных ограничений инфляция в странах Европы и ряде других стран существенно усилилась, а цены выросли.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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