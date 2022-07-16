Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина пригрозила западным банкам исками за финансирование нефти РФ
Мир
Аргентина призвала страны G20 принять меры по борьбе с инфляцией в мире
Мир
Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Мир
В раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье
Мир
Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран
Мир
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Экономика
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек
Сюжет:

Аргентина призвала страны G20 принять меры по борьбе с инфляцией в мире

0
Фото: REUTERS/Made Nagi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр экономики Аргентины Сильвина Батакис призвала страны G20 принять решительные меры для борьбы с инфляцией в мире. Об этом сообщили в пятницу, 15 июля, в пресс-службе возглавляемого ею ведомства.

От инфляции к рецессии: каковы шансы глобального экономического спада
Отмечается слишком много признаков надвигающегося кризиса

Также министр призвала смягчить последствия экономического кризиса, в первую очередь для развивающихся стран. Батакис отметила, что инфляция усугубила не только проблему продовольственной и энергетической безопасности, но и привела к росту неравенства в мире.

«В этой связи она подчеркнула необходимость совместной работы для укрепления процесса восстановления экономики и призвала коллег принять смелые решения для минимизации последствий кризиса, — говорится в сообщении.

Встреча министров финансов и глав Центральных банков стран G20 проходит на Бали 15-16 июля.

7 июля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о неизбежном ухудшении экономической ситуации в мире в 2022 и 2023 годах. Среди причин глобальной экономической рецессии эксперт отметила всеобщее распространение инфляции, повышение процентных ставок и санкции.

До этого, 12 мая, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с введенными против страны санкциями. Он также указал, что «продолжение санкционной одержимости» Запада приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Так, например, Еврокомиссия 14 июля уже предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Из-за введенных ограничений инфляция в странах Европы и ряде других стран существенно усилилась, а цены выросли.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022