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Глава МВФ спрогнозировала ухудшение экономической ситуации в 2022 и 2023 годах

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг, 7 июля, рассказала Reuters о неизбежном ухудшении экономической ситуации в мире в 2022 и 2023 годах.

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«Перспективы со времени нашего последнего обновления в апреле значительно ухудшились. <...> Это будет трудный 2022 год, но, возможно, еще более тяжелым будет 2023 год», — рассказала болгарский эксперт.

Так, среди причин глобальной экономической рецессии эксперт отметила всеобщее распространение инфляции, повышение процентных ставок и санкции.

Георгиева указала на понижение в ближайшее время прогноза роста мировой экономики. При январской ставке в 4,4% уже в апреле показатель опустился до 3,6%. Следующий прогноз МВФ опубликует в июле текущего года.

Еще 25 июня глава международной организации заявила о сложности для США избежать рецессии. Экономический рост государства в 2023–2024 годах в значительной степени замедлится.

По мнению специалистов МВФ, темпы роста реального ВВП снизятся до 1,7 и 0,8% с 2,9%, прогнозируемых по итогам 2022 года. В 2025–2026 года показатели возрастут до 1,7 и 2,1% соответственно.

Основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке 8 июня назвал потери для США и Евросоюза (ЕС) из-за антироссийских санкций «сногсшибательными».

Он также отметил, что, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся «те, кто находится за пределами России».

6 июня The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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