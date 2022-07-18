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РФ на министерской встрече G20 указала на последствия санкций для всего мира

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Фото: REUTERS/Pool/Sonny Tumbelaka
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Делегация РФ в составе представителей Минфина и Банка России приняла участие в третьем заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20 на Бали, которое состоялась 15–16 июля. Информация об этом появилась на сайте Минфина России 17 июля.

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«Российская делегация отметила, что в результате использования финансовых мер в качестве санкционного инструмента в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой системы», — говорится в заявлении.

Большинство стран отметили, что для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия необходимо снять все ограничения. Кроме того, несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав финансов G20 завершилась без принятия итогового коммюнике.

Особое внимание также было уделено стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы.

Российская делегация напомнила партнерам, что причиной текущей инфляции является ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами.

Отмечается, что страны G20 договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

Следующая встреча G20 на министерском уровне пройдет в рамках годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2022 года в Вашингтоне.

15 июля министр экономики Аргентины Сильвина Батакис призвала страны G20 принять решительные меры для борьбы с инфляцией в мире.

7 июля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о неизбежном ухудшении экономической ситуации в мире в 2022 и 2023 годах. Среди причин глобальной экономической рецессии эксперт отметила всеобщее распространение инфляции, повышение процентных ставок и санкции.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, и инфляция зашкаливает.

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