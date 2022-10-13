Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростовская область примет первую группу жителей Херсонщины 14 октября
Мир
Франция произвела первые поставки газа по трубопроводу в ФРГ
Экономика
Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом для поставок газа
Мир
В Кремле заявили об инициировании Путиным встречи с лидерами Киргизии и Таджикистана
Здоровье
Британский ортодонт заявил о пользе темного шоколада для зубов
Мир
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Суворову в Швейцарии
Мир
В Белом доме оценили перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном
Мир
Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
Мир
Вблизи межкорейской воздушной границы зафиксировали истребители КНДР
Мир
Гросси сообщил о прогрессе по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Президентом Ирака избрали Абдель Латифа Рашида
Мир
Снаряды времен Второй мировой войны мешают в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Пранкеры рассказали подробности разговора с Кулебой

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как добились от Кулебы признания о причастности Киева к обстрелам
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали «Известиям», как им удалось добиться от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы признания о том, что Киев причастен к обстрелу российских территорий.

Как рассказал Кузнецов, им удалось выйти на Кулебу через украинских политиков, которым пранкеры сообщили, что экс-посол США в РФ Майкл Макфол хочет обсудить ситуацию на фронте.

Разговорный жанр: пранкеры освоились в международной политике
Почему Петр Порошенко и другие политики всё чаще становятся жертвами розыгрышей

«Самая важная деталь — это, конечно, по поводу обстрелов, диверсий и терактов в Крыму и Белгороде. Здесь мы видим официальное признание в зуме, признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что да, это всё совершают украинские власти. Конечно, мы знаем, что это делают они, но официально, что они объявляют, что это якобы «Россия сама себя обстреливает», но здесь есть видеокартинка, что министр иностранных дел подтверждает: «Да, это делаем мы». То, что именно он признался, что Украина ответственна за все диверсии и теракты в Крыму и Белгородской области», — отметил Кузнецов.

Он также обратил внимание на то, что во время разговора затрагивалась тема призывов США к украинцам работать с африканскими странами «для противодействия там России». При этом Кулеба осознает бессмысленность поручения, но делает всё, что ему говорят американские политики.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. В ходе беседы Кулеба, помимо признания о причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгородской области, рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц, а Европа устала от санкций. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт на Украине необходимо завершить быстро.

После публикации видео по поводу заявления Кулебы о причастности Киева к взрывам в РФ высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала его молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что Украина не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022