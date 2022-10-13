Пранкеры рассказали подробности разговора с Кулебой

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали «Известиям», как им удалось добиться от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы признания о том, что Киев причастен к обстрелу российских территорий.

Как рассказал Кузнецов, им удалось выйти на Кулебу через украинских политиков, которым пранкеры сообщили, что экс-посол США в РФ Майкл Макфол хочет обсудить ситуацию на фронте.

«Самая важная деталь — это, конечно, по поводу обстрелов, диверсий и терактов в Крыму и Белгороде. Здесь мы видим официальное признание в зуме, признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что да, это всё совершают украинские власти. Конечно, мы знаем, что это делают они, но официально, что они объявляют, что это якобы «Россия сама себя обстреливает», но здесь есть видеокартинка, что министр иностранных дел подтверждает: «Да, это делаем мы». То, что именно он признался, что Украина ответственна за все диверсии и теракты в Крыму и Белгородской области», — отметил Кузнецов.

Он также обратил внимание на то, что во время разговора затрагивалась тема призывов США к украинцам работать с африканскими странами «для противодействия там России». При этом Кулеба осознает бессмысленность поручения, но делает всё, что ему говорят американские политики.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. В ходе беседы Кулеба, помимо признания о причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгородской области, рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц, а Европа устала от санкций. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт на Украине необходимо завершить быстро.

После публикации видео по поводу заявления Кулебы о причастности Киева к взрывам в РФ высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала его молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что Украина не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.