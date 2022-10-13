Власти Львовской области заявили о попадании двух ракет в военный объект

Во Львовской области две ракеты поразили военный объект. Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

Отмечается, что это было повторное попадание в объект. Ударом было уничтожено военное имущество, пострадавших нет.

«Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки ВС РФ поразили четыре пункта управления вооруженных сил Украины (ВСУ), 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 164 районах.

11 октября мэр Львова Андрей Садовый заявил о повторных взрывах в городе. По его словам, часть Львова осталась без электричества, есть проблемы со связью, также наблюдаются перебои в подаче воды. Позже стало известно, что во Львове выведены из строя четыре электроподстанции.

10 и 11 октября сообщалось о массированных ударах ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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