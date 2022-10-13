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Глава МИД Венгрии объяснил заинтересованность в работе «Турецкого потока»

Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил заинтересованность страны в безопасной работе «Турецкого потока»
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Венгрия заинтересована в безопасной работе газопровода «Турецкий поток», так как не сможет сохранить стабильное энергоснабжение без российских источников энергии. Об этом 13 октября в беседе с «Известиями» заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

«Если не будет российских источников энергии, то мы не сможем сохранить стабильное энергоснабжение в Венгрии. Поэтому мы заинтересованы в безопасной работе «Турецкого потока». Мы заинтересованы в стабильных поставках нефти из России в Венгрию через Украину», — сказал он.

Министр также указал на желание Венгрии построить новую АЭС совместно с Россией к 2030 году.

По его словам, продолжение сотрудничества Венгрии с Россией в сфере энергетики — это не политический и идеологический вопрос.

«Это чисто материальный вопрос. Это объективная правда, что без российских ресурсов физически невозможно обеспечить бесперебойное энергоснабжение в Венгрии. Всё просто», — заключил он.

Ранее в этот день Сийярто в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» заявил, что Будапешт заинтересован в выстраивании энергетического сотрудничества с Москвой и не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению страны.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября.

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Накануне министр сказал, что «Газпром» необходим Венгрии как надежный поставщик в долгосрочной перспективе.

10 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока». Глава государства запросил дополнительную информацию у российской стороны и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всему маршруту.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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