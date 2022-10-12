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Глава МИД Венгрии назвал «Газпром» необходимым и надежным поставщиком

Глава МИД Венгрии Сийярто: нам необходим «Газпром» как надежный поставщик в долгосрочной перспективе
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Газпром» необходим Венгрии как надежный поставщик в долгосрочной перспективе. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, прошедших в Москве 12 октября.

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«Целью моих сегодняшних переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером было убедиться, что компания в долгосрочной перспективе заинтересована в сотрудничестве с Венгрией. Нынешний энергокризис в Европе не краткосрочный, а долгосрочный. Поэтому нам необходимо, чтобы «Газпром» в долгосрочной перспективе оставался надежным поставщиком природного газа, на которого мы могли бы рассчитывать», — сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также сообщил, что Миллер заверил его, что прокачка газа по «Турецкому потоку» будет выполняться в полном объеме согласно договоренностям.

Сийярто добавил, что Венгрия из-за проблем на «Северных потоках» получала на 30% меньше газа из России через Австрию, чем до этого. Он уточнил, что «это количество перенаправят на южный маршрут».

Накануне, 11 октября, глава венгерского МИДа отмечал, что Венгрия не станет поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. По его словам, одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление потолка цен на газ из России.

10 октября Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло. Он добавил, что их встреча с Лавровым на Генассамблее ООН была необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

Ранее, 7 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

5 октября Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

23 сентября глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

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