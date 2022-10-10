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Глава МИД Венгрии напомнил критикующим его встречу с Лавровым о тепле в их домах

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло.

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«Когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться», — сказал Сийярто в эфире телеканала HírTV.

Он добавил, что их встреча с Лавровым на Генассамблее ООН была необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

Ранее, 24 сентября, Сийярто выразил сожаление, что стал единственным представителем Евросоюза, который встретился с Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Он также заявил, что диалог Европы с Россией необходим сейчас, когда опасность эскалации войны становится реальной.

23 сентября глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

Лавров переговорил с Сийярто 22 сентября. Министры обменялись мнениями по вопросам деятельности ООН и международным проблемам. Она также обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией.

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