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В Венгрии заявили о желании выстроить энергосотрудничество с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заинтересован в выстраивании энергосотрудничества с Москвой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению страны. Об этом в четверг,13 октября, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

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«Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну», — сказал Сийярто в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Министр также объяснил свой визит в Россию необходимостью поддерживать контакты.

«Если мы не будем поддерживать каналы коммуникации и общения, не будем их поддерживать в живом мире, мы не сможем больше надеяться на мир», — добавил он.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября.

Накануне Сийярто отмечал, что Венгрия не станет поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление потолка цен на газ из России.

Тогда же министр сказал, что «Газпром» необходим Венгрии как надежный поставщик в долгосрочной перспективе.

10 октября Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло. Он добавил, что их встреча с Лавровым была необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

До этого, 23 сентября, глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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