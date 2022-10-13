Демократы выделили $46 млн на разоблачение республиканцев

Демократы тратят огромные суммы на разоблачение республиканцев. Партия власти направила на подобные цели $46 млн, передает телеканал «Известия». Республиканцев обвиняют в поддержке теорий заговора и попытке отменить выборы-2020. При этом сами избиратели называют демократов главной угрозой наряду с инфляцией. Выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.