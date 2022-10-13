В бундестаге назвали катастрофой возможный запрет на импорт российской нефти

Запрет на импорт российской нефти без реальной альтернативы станет катастрофой. Об этом 13 октября «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Настоящей катастрофой является идеологическая политика федерального правительства, поддерживающего запрет на импорт российской нефти без реальной альтернативы», — сказал он.

Депутат отметил, что при более долгосрочных ограничениях на эксплуатации поставки дизельного топлива, бензина и керосина в восточную Германию будут проходить через длинные транспортные маршруты, а также будут отличаться высокими затратами от других нефтеперерабатывающих заводов.

«И снова потребители будут обременены более высокими ценами», — заключил Котре.

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

Согласно документу, они подтвердили готовность добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем нефти и нефтепродуктов из России, которые не будут вписываться в ограничения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее. Он отметил при этом, что Москва всегда выполняет обязательства, чем и отличается от стран Запада.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.