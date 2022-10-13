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В бундестаге назвали катастрофой возможный запрет на импорт российской нефти

Депутат бундестага Котре назвал катастрофой возможный запрет на импорт российской нефти
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Фото: Global Look Press/IMAGO/SVEN SIMON/Malte Ossowski
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Запрет на импорт российской нефти без реальной альтернативы станет катастрофой. Об этом 13 октября «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Настоящей катастрофой является идеологическая политика федерального правительства, поддерживающего запрет на импорт российской нефти без реальной альтернативы», — сказал он.

Депутат отметил, что при более долгосрочных ограничениях на эксплуатации поставки дизельного топлива, бензина и керосина в восточную Германию будут проходить через длинные транспортные маршруты, а также будут отличаться высокими затратами от других нефтеперерабатывающих заводов.

«И снова потребители будут обременены более высокими ценами», — заключил Котре.

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

Согласно документу, они подтвердили готовность добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем нефти и нефтепродуктов из России, которые не будут вписываться в ограничения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее. Он отметил при этом, что Москва всегда выполняет обязательства, чем и отличается от стран Запада.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

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