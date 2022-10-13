В КНДР прошли успешные запуски крылатых ракет большой дальности
КНДР провела успешный пуск крылатых ракет большой дальности. Пхеньян сообщил, что системы способны нести тактический ядерный заряд, передает телеканал «Известия». Стратегические ракеты преодолели 2 тыс. км почти за 3 ч. Снаряды пролетели над Желтым морем и попали в мишени. КНДР обычно проводит испытания в водах Японского моря.
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