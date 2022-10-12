ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт в Нижнем Тагиле

Управление ФСБ России по Свердловской области 12 октября сообщило, что пытавшийся устроить теракт в Нижнем Тагиле арестован. По данным Федеральной службы безопасности, мужчина прибыл в Россию с Украины в 2014 году.

«Предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате спецоперации 5 октября задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», — рассказал в пресс-службе УФСБ.

Во время обыска в доме и на рабочем месте мужчины обнаружены компоненты, который тот планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройств.

Ранее в этот же стало известно, что силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, был задержан гражданин Украины. Суд заключил его под стражу.

Кроме того, 12 октября, в Подмосковье задержали агента Службы безопасности Украины, готовившего теракты с применением ПЗРК «Игла».