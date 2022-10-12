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Предотвращен теракт на транспортном терминале в Брянске

Предотвращен теракт на транспортном терминале в Брянске, задержан украинский диверсант
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, задержан гражданин Украины, сообщает 12 октября ЦОС ФСБ.

Задержанным оказался мужчина 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. там подозреваемый изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

Отмечается, что на съемной квартире он под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и проверил канал его инициирования.

Фигурант раскаялся и сотрудничает со следствияем.

новость дополняется

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