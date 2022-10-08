В Херсоне предотвращен готовившийся Киевом теракт в банке

Теракт, который готовили украинские боевики в отделении банка ПСБ в центре Херсона, предотвращен российскими спецслужбами. Об этом 8 октября сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что теракт удалось предотвратить благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников.

Теракт планировалось совершить в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в Херсоне. Он мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения города, указал представитель экстренных служб.

Ранее в этот день также сообщалось, что в городе Скадовск Херсонской области сотрудники спецслужб предотвратили теракт, обезвредив взрывное устройство рядом с административным зданием. Уточняется, что мощность взрывного устройства составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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