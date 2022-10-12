В Подмосковье задержали агента СБУ за подготовку теракта с помощью ПЗРК «Игла»

В Подмосковье задержали агента СБУ, готовившего теракты с применением ПЗРК «Игла». Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержан гражданин Украины, 1972 г. р., который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.

В этот же день в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Задержанный 1967 года рождения, по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. На съемной квартире мужчина под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ранее, 22 сентября, стало известно о задержании гражданина России 1978 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами. По заданию СБУ он должен был совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса. У агента изъяли два самодельных взрывных устройства. Также были обнаружены инструкции по сборке, средства связи с перепиской с куратором, координаты с указанием места подрыва.Помимо этого были задержаны четверо пособников украинских спецслужб, граждан РФ, обеспечивших подготовку диверсии.