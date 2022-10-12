В Брянске арестовали подозреваемого в подготовке теракта гражданина Украины

Советский районный суд города Брянска заключил под стражу гражданина Украины, подозреваемого в подготовке террористического акта. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

«По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

Гражданин Украины подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.205 («Приготовление к террористическому акту») и ч.4 ст.222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы»).

Ранее в этот день ЦОС ФСБ сообщил, что в Брянске был предотвращен теракт на транспортно-логистическом терминале, в результате операции был задержан гражданин Украины 1967 года рождения. По заданию Службы безопасности Украины (СБУ) он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. Там подозреваемый изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

Также 12 октября стало известно о задержании агента СБУ, готовившего теракты с применением переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» в Московской области. Мужчина 1972 года рождения доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию оружие и подобрал место его конспиративного хранения.

8 октября российскими спецслужбами был предотвращен теракт, который готовили украинские боевики в отделении банка ПСБ в центре Херсона. В экстренных службах заявили, что теракт мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения города.