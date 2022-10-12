В Госдуме объяснили недовольство Байдена Зеленским

Президент США Джо Байден понимает, что поставки Украине оружия с большой дальностью поражения в десятки раз накалят отношения с Россией. Об этом 12 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал новость The Washington Post о том, что Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, если продолжит жаловаться на недостаточную американскую поддержку.

«Западные кукловоды по понятным причинам недовольны, когда их марионетки позволяют себе самодеятельность. Зеленский слишком заигрался в воинственного главу государства, которое он своими же руками ведет в пропасть, и потому решил, что может не просить, а именно требовать от своих западных покровителей в публичном поле еще больше помощи», — сказал Белик.

По его мнению, на Украине разворовывается не только гуманитарная, но и военная помощь.

«В чьих карманах оседают внушительные средства, можно догадаться. Киевский режим давно доказал, что защита демократии на Украине — это ширма, за которой тотальная коррупция без оглядки на то, что происходит в стране. В Вашингтоне понимают, что поставки оружия с большой дальностью поражения в десятки раз накалят отношения с Россией, и эту ситуацию наша страна не оставит без реакции», — отметил депутат.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в ближайшие недели намерен начать предоставлять Украине бюджетную помощь в размере $4,5 млрд. Йеллен уточнила, что с учетом этой выплаты суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Америки Украине составит $13 млрд.

Также стало известно о получении Киевом дополнительных четырех установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак, разговаривая с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), признался, что поддержка Украины со стороны США составляет около 70% от возможного. Наибольшей по объему помощи он назвал поддержку со стороны Лондона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. Он добавил, что у России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран Запада руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками.

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