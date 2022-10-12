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ФСБ назвала главу военной разведки Украины Буданова организатором взрыва на Крымском мосту

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Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов организовали теракт на Крымском мосту, произошедший 8 октября. Об этом 12 октября сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

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«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — отметили в спецслужбе.

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане Украины, России и Армении.

Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 000 кг. В начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе. Из Болгарии груз перевезли в порт Поти (Грузия), а после этого в Армению.

К организации переправки взрывного устройства из Болгарии были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении, добавили в спецслужбе.

По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР украинского минобороны, который представлялся «Иваном Ивановичем». Он использовал как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

В середине августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Президент РФ отметил, что страна будет давать жесткий ответ на терроризм Киева. 10 и 11 октября ВС России нанесли массированные удары по объектам энергетики Украины. По данным украинских властей, поражено 30% энергетической инфраструктуры.

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