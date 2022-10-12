Действие масочного режима приостановили в ЕАО

В ЕАО с 10 октября приостановлено действие масочного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростислав Гольдштейн.

Как поясняет ИА EAOMedia, решение принято в соответствии с письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом. Также отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории автономии.

Индивидуальные предприниматели, организации и компании, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не должны обеспечивать сотрудников масками и другими средствами индивидуальной защиты.

Однако гражданам по-прежнему рекомендуют использовать маски в общественных местах.

10 октября сообщалось, что в Амурской области за неделю заболели 4,3 тыс. человек. Эпидемический порог превышен в шести муниципалитетах.