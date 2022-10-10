Порог заболеваемости ОРВИ превышен на шести территориях Приамурья

Больше 4,3 тыс. человек обратились к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю в Амурской области. Эпидемический порог превышен в шести муниципалитетах.

В регионе наблюдается циркуляция вирусов негриппозной этиологии — аденовирусов, парагриппа, риновирусов, РС-вирусов. Превышение порогов по совокупному населению отмечается в Благовещенске, Шимановске, Ивановском, Константиновском, Ромненском и Шимановском районах. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Кроме того, заболеваемость внебольничной пневмонией на 21,4% превышает средний многолетний уровень.

Прививки против гриппа планируют поставить больше 469 тыс. человек, в том числе почти 120,9 тыс. детей. По последним данным, вакцинацию прошли 194,7 тыс. человек.