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Генпрокурор РФ отметил необходимость модернизации мобилизационной системы

Генпрокурор Краснов: мобилизационную систему в России надо модернизировать
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Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
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Мобилизационная система, действующая в России, нуждается в модернизации. Об этом 12 октября заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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«Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно», — цитирует его «РИА Новости».

Краснов подчеркнул, что нужно помогать военкоматам в организации работы без сбоев. Прокуроры этим занимаются, заключил он.

По словам Краснова, в стране отсутствует единый подход к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации. При этом должностные лица стремятся отчитаться о проделанной работе в ущерб нормативным правилам, в этом корень проблемы в системе учета, добавил генпрокурор.

«В отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил», — подчеркнул он.

Также, по мнению Краснова, многих неурядиц при проведении частичной мобилизации можно было избежать, если бы резервисты, как и положено по закону, сообщали в военные комиссариаты актуальные данные о себе.

«Согласитесь, совсем не сложно направить в военкомат справку о том, что ты, к примеру, студент вуза», — объяснил он.

10 октября президент России Владимир Путин отметил, что при проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, они накапливались достаточно долго.

Днем ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где подобная мера не вводилась уже 80 лет.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


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