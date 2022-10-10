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В Совбезе прокомментировали ход частичной мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где подобная мера не вводилась уже 80 лет, заявил 9 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, мобилизация проходит не без эмоций и случаев «стандартного раздолбайства», однако главное — страна объединилась для защиты Отечества.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции», — сказал Медведев в беседе с журналисткой из Донбасса Надане Фридрихсон, опубликованной в ее Telegram-канале.

При этом Медведев выразил уверенность в том, что частичная мобилизация станет залогом безусловной победы.

7 октября военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что новые группы мобилизованных начали проходить обучение на полигоне в Донбассе. Новобранцы получают необходимую поддержку от регионов и проходят обучение, прежде чем попасть на линию фронта. Обучение мобилизованных из запаса военнослужащих и добровольцев начинается с построения у трапа самолета. После перелета военнослужащие пересаживаются в грузовые автомобили и отправляются на полигон, где их ждут тренировки с освоением боевых навыков.

Ранее в этом месяце «Известия» показали обучение мобилизованных солдат тактике ведения боя. Солдат готовят к бою даже в самых трудных условиях — городских, где у противника намного больше возможностей занять скрытые позиции.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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