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Новые группы мобилизованных начали проходить обучение на полигоне в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вновь прибывшие на полигон в Донбассе мобилизованные начали подготовку к отправлению в зоны спецоперации. Новобранцы получают необходимую поддержку от регионов и проходят обучение, прежде чем попасть на линию фронта. Об этом 6 октября рассказал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам журналиста, обучение мобилизованных из запаса военнослужащих и добровольцев начинается с построения у трапа самолета. После этого новобранцы собираются в дорогу, экипируются, помогают друг другу. У каждого из них своя история и причина находиться здесь.

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Например, военнослужащий Сидорович поделился, что в качестве позывного выбрал свое детское прозвище, которое ему дали мама с отчимом, а также рассказал о желании защитить территорию России от нацистских группировок.

«Почему Сидорович? Это прозвище, которое мне дала мама с отчимом, они ушли из жизни. Жаль, что она не дождалась того момента, когда мне пришлось взять в руки оружие, чтобы прогнать эту нацистскую нечисть с исконно русских земель», — поделился он.

После перелета военнослужащие пересаживаются в грузовые автомобили и отправляются в долгий путь на полигон, где их ждут тренировки с освоением боевых навыков, но сначала служащие отправляются на отдых в расположении и проходят короткий инструктаж.

Боевые машины пехоты выезжают из замаскированного лагеря в лесу. Организована точная имитация работы по защите оборонительных рубежей. Рядом тренируются гранатометчики, сначала осваивая теорию, а затем практику. Получив оружие по очереди, мобилизованные встают на позиции, учатся прикрывать и страховать друг друга, прятаться за баррикадами и идти в атаку.

Когда условный враг разбит и задача выполнена, новобранцам дается короткая передышка, после которой они приступают к выполнению следующих, не менее важных задач, в том числе по прохождению огневой подготовки и посещению занятий по тактике.

Мобилизованные рассказывают, что распорядок дня у них такой же, как в армии, и что питание гораздо вкуснее. Собеседники делятся своим настроем, подчеркивая, что осознанно решились отправиться на защиту своей страны.

«Пришла повестка, пошел защищать Родину. Если бегать будем, кто защитит? Надо всё сделать и спокойно жить. Офицеры доходчиво и ясно объясняют», — рассказал мобилизованный с позывным Арьян.

Наставники новобранцев поделились с «Известиями», что те владеют оружием не хуже опытных военнослужащих, но в ходе подготовки их нужно подстраховать. Сами мобилизованные старательно выполняют задания, понимая, для чего им нужна тщательная подготовка и профессиональное освоение всех необходимых боевых навыков.

Ранее в этот день «Известия» показали обучение мобилизованных солдат тактике ведения боя. Солдат готовят к бою даже в самых трудных условиях — городских, где у противника намного больше возможностей занять скрытые позиции.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что эти меры необходимы в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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