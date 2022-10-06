Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Казахстана сообщил о серьезном разговоре с российским послом
Мир
В ЕС сочли невозможным вступление Украины в НАТО во время боевых действий
Культура
Минкультуры выбрало кинопроект о спецоперации, который получит господдержку
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Мир
Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Мир
Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев
Мир
Bild разоблачила фейк минобороны Украины о пытках с вырыванием зубов
Армия
Стремоусов заявил об отпоре украинским войскам в Херсонской области
Сюжет:

«Известия» показали обучение мобилизованных солдат тактике ведения боя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобилизованные военные готовятся к вступлению в ряды российской армии, проходя подготовку на полигонах под контролем опытных инструкторов. Как рассказала 6 октября корреспондент «Известий» Наталья Графчикова, мужчины отрабатывают тактику ведения боя, навыки стрельбы и оказание первой медицинской помощи.

Солдат готовят к бою даже в самых трудных условиях — городских, где у противника намного больше возможностей занять скрытые позиции. Перемещаться там нужно быстро и постоянно следить за обстановкой.

Всем свое время: Путин расширил условия для отсрочки от мобилизации
На встрече с учителями президент также обсудил ситуацию на освобожденных территориях

«В городе надо смотреть везде: в любое окно не посмотрел — оттуда вылез пулеметчик и начал поливать по отделению, по группе», — поделился инструктор, командир отделения Артем.

Мобилизованных обучают опытные бойцы, которые точно знают, что малейшая ошибка может стоит жизни. Подготовка проходит каждый день не менее 10 часов в сутки. Одним из элементов отрабатывается способ эвакуации раненого товарища. При этом многие из военных являются реальными товарищами, которые давно знакомы и вместе пошли на службу. На распределении они попали в один взвод.

«Мы с одного места все приехали, друзья, четыре друга. С 2002 года со школы все вместе, бок о бок», — рассказал Артем.

После десяти дней подготовки бойцов отправят на линию фронта.

Ранее в четверг Минобороны РФ показало, как добровольцы и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации из разных регионов России, проходят боевое обучение и слаживание на полигонах. На полигоне Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения военные выполняют боевую стрельбу из автоматов АК-74 и оттачивают навыки передвижения на поле боя. А в Республике Бурятия инструкторы уделяют внимание элементам и способам маскировки наряду с тренировкой управления стрелковым оружием.

5 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, как российские граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку на военных полигонах. Журналист указал, что мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 м. На отработку одного упражнения выдают по два полных магазина патронов.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022