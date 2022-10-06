«Известия» показали обучение мобилизованных солдат тактике ведения боя

Мобилизованные военные готовятся к вступлению в ряды российской армии, проходя подготовку на полигонах под контролем опытных инструкторов. Как рассказала 6 октября корреспондент «Известий» Наталья Графчикова, мужчины отрабатывают тактику ведения боя, навыки стрельбы и оказание первой медицинской помощи.

Солдат готовят к бою даже в самых трудных условиях — городских, где у противника намного больше возможностей занять скрытые позиции. Перемещаться там нужно быстро и постоянно следить за обстановкой.

«В городе надо смотреть везде: в любое окно не посмотрел — оттуда вылез пулеметчик и начал поливать по отделению, по группе», — поделился инструктор, командир отделения Артем.

Мобилизованных обучают опытные бойцы, которые точно знают, что малейшая ошибка может стоит жизни. Подготовка проходит каждый день не менее 10 часов в сутки. Одним из элементов отрабатывается способ эвакуации раненого товарища. При этом многие из военных являются реальными товарищами, которые давно знакомы и вместе пошли на службу. На распределении они попали в один взвод.

«Мы с одного места все приехали, друзья, четыре друга. С 2002 года со школы все вместе, бок о бок», — рассказал Артем.

После десяти дней подготовки бойцов отправят на линию фронта.

Ранее в четверг Минобороны РФ показало, как добровольцы и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации из разных регионов России, проходят боевое обучение и слаживание на полигонах. На полигоне Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения военные выполняют боевую стрельбу из автоматов АК-74 и оттачивают навыки передвижения на поле боя. А в Республике Бурятия инструкторы уделяют внимание элементам и способам маскировки наряду с тренировкой управления стрелковым оружием.

5 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, как российские граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку на военных полигонах. Журналист указал, что мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 м. На отработку одного упражнения выдают по два полных магазина патронов.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.