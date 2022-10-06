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Мобилизованные рассказали «Известиям» об учебе на военных полигонах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку на военных полигонах. О том, как проходят учения, с места их проведения 5 октября рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

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Журналист указал, что мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 м. На отработку одного упражнения выдают по два полных магазина патронов.

Военные также упражняются в оказании первой медицинской помощи, учатся пользоваться топографическими картами.

«Изучаем медицину: как оказать первую помощь и всё в таком духе. Мы — разведчики, нас учат пользоваться картами, изучать», — рассказал один из мобилизованных.

Военнослужащие рассказали об условиях проживания: жизнь в палаточном лагере не вызывает дискомфорта, кормят три раза в день. Подъем — в шесть утра, отбой — в десять вечера.

5 октября мобилизованные граждане в Ростовской области начали изучать тактику ведения современного боя. Занятия проходят по специальной программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.

Ранее, 4 октября, стало известно о проведении практических занятий для новобранцев в Калининградской области. Служащие выполнили боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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