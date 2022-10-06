Мобилизованные рассказали «Известиям» об учебе на военных полигонах

Российские граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку на военных полигонах. О том, как проходят учения, с места их проведения 5 октября рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Журналист указал, что мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 м. На отработку одного упражнения выдают по два полных магазина патронов.

Военные также упражняются в оказании первой медицинской помощи, учатся пользоваться топографическими картами.

«Изучаем медицину: как оказать первую помощь и всё в таком духе. Мы — разведчики, нас учат пользоваться картами, изучать», — рассказал один из мобилизованных.

Военнослужащие рассказали об условиях проживания: жизнь в палаточном лагере не вызывает дискомфорта, кормят три раза в день. Подъем — в шесть утра, отбой — в десять вечера.

5 октября мобилизованные граждане в Ростовской области начали изучать тактику ведения современного боя. Занятия проходят по специальной программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.

Ранее, 4 октября, стало известно о проведении практических занятий для новобранцев в Калининградской области. Служащие выполнили боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.