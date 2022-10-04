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Призванные из запаса военнослужащие выполнили боевые стрельбы пушек «Гиацинт»

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В Калининградской области призванные в рамках частичной мобилизации выполнили боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота. Кадры практических занятий по боевой подготовке опубликовало Министерство обороны России 4 октября.

Стрельба велась прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. Огневые задачи при стрельбе военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону.

Служебный ход: боевая подготовка мобилизованных будет идти днем и ночью
Тем временем российские Воздушно-космические силы уничтожили значительное количество наемников в Запорожье

Действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, которые имели соответствующий боевой опыт.

От качества обучения военнослужащих на этапе подготовки зависит дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Отмечается, что с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят повысить огневую выучку и подготовят военнослужащих к дальнейшим действиям на поле боя.

Ранее, 3 октября, более 150 жителей Калининградской области, призванные в рамках частичной мобилизации, были направлены на полигоны Западного военного округа (ЗВО) для прохождения курса подготовки и боевого слаживания. В ходе слаживания военнослужащие овладеют навыками согласованных действий. Кроме того, они будут оттачивать мастерство обращения со штатным вооружением, в том числе военной техникой.

2 октября Минобороны опубликовало видео обучения призывников. Проходящих военную подготовку солдат начали обучать применению трофейных гранатометов шведско-американского производства AT-4.

Накануне о подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, которые передадут полученный в ходе СВО опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия проводит специальную операцию по защите населения Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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