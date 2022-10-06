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Минобороны показало тренировки мобилизованных в разных регионах РФ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Добровольцы и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации из разных регионов России, проходят боевое обучение и слаживание на полигонах. Кадрами того, как проходит обучение и работа бойцов, поделилось Минобороны РФ в четверг, 6 октября.

На полигоне Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения военные выполняют боевую стрельбу из автоматов АК-74 и оттачивают навыки передвижения на поле боя. Офицеры проводят занятия по эксплуатации боеприпасов, радиотехнических средств, ракетно-артиллерийского вооружения и автоматизированных систем управления.

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В Республике Бурятия инструкторы уделяют внимание элементам и способам маскировки наряду с тренировкой управления стрелковым оружием. Мобилизованные военнослужащие учатся самостоятельно выбирать наиболее выгодные огневые рубежи, прокладывать оптимальные пути передвижения своих групп и их огневого прикрытия. На практике выполняют упражнения по ведению общевойскового боя как в городских условиях, так и на пересеченной местности.

На базе учебных центров Южного военного округа бойцы изучают тактику ведения современного боя, осваивают средства связи и учатся оказывать первую медицинскую помощь. Подготовка включает в себя также обучение военной топографии, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ). На практике бойцы оттачивают ведение огня из автомата и ручного пулемета Калашникова, гранатометов РПГ-7В, а также штатного вооружения боевых машин.

На полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота продолжаются практические занятия с военнослужащими Приморского края по огневой, тактической и медицинской подготовке. Тренировки со стрельбой из ручных гранатометов РПГ-7, метанием ручных гранат, включая обучение по обезвреживанию взрывных устройств, ведутся днем и ночью.

Мобилизованные из Свердловской области и Сибири в зоне специальной военной операции проходят курс теоретической подготовки по способам прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани» и расчетов реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град». На практике бойцы отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенных на дистанциях от 500 м до нескольких километров.

Бойцы обучаются и непосредственно в зоне проведения спецоперации. Так, военные приступили к подготовке в составе взводов и штурмовых групп, в которую входят медицинская, тактическая, огневая и инженерная подготовки. В ходе тренировок военные изучают стратегии действий в составе подразделений при бое в городе и штурме зданий.

«После прохождения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — рассказали в Минобороны.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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