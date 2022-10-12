Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Николаевской области
Мир
В Киеве и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
Не менее пяти взрывов зафиксировали в Херсоне
Мир
Байден выразил желание пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Мир
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Мир
FT указала на нехватку средств ПВО на Украине после ракетных ударов
Мир
Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 43
Мир
В МИД КНР напомнили о планах США по захвату семи стран за пять лет
Мир
Байден счел бессмысленной возможную встречу с Путиным на саммите G20
Общество
В Запорожской области началась выдача российских номеров в ГИБДД
Мир
В КНР назвали политику США причиной конфликта на Украине
Мир
Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией

Grayzone рассказал о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники разведки Великобритании еще весной 2022 года разработали план по уничтожению Крымского моста. Об этом 10 октября сообщил портал Grayzone.

Стальной аргумент: как идут восстановительные работы на Крымском мосту
Спустя сутки после ЧП железнодорожное и автомобильное сообщение работают, но с задержками

«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского (Крымского. — Ред.) моста <...> при участии специально подготовленных украинских солдат», — отмечает издание, ссылаясь на документы, предоставленные анонимным источником.

В материале утверждается, что указанный план был составлен ветераном британской армии Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. В документе изложены стратегии, которые должны помочь Украине «создавать угрозу Военно-морским силам России» в Черном море.

Как сообщает портал, Уорд выдвинул предложение уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами либо подводными беспилотниками.

По информации Grayzone, Донелли направил проект Уорда бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям. Как отмечает издание, ранее он являлся совладельцем компании Bulcommerce KS, бывшей посредником в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, из переписки Буткявичюса с Донелли следует, что экс-министр поддерживает связь с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.

Сам Уорд, с которым связался портал, не стал отрицать участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтвердил его.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движение по автомобильной и железнодорожной части сооружения было ограничено.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

В результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами».

Ранее, в середине августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022