Grayzone рассказал о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста

Сотрудники разведки Великобритании еще весной 2022 года разработали план по уничтожению Крымского моста. Об этом 10 октября сообщил портал Grayzone.

«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского (Крымского. — Ред.) моста <...> при участии специально подготовленных украинских солдат», — отмечает издание, ссылаясь на документы, предоставленные анонимным источником.

В материале утверждается, что указанный план был составлен ветераном британской армии Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. В документе изложены стратегии, которые должны помочь Украине «создавать угрозу Военно-морским силам России» в Черном море.

Как сообщает портал, Уорд выдвинул предложение уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами либо подводными беспилотниками.

По информации Grayzone, Донелли направил проект Уорда бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям. Как отмечает издание, ранее он являлся совладельцем компании Bulcommerce KS, бывшей посредником в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, из переписки Буткявичюса с Донелли следует, что экс-министр поддерживает связь с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.

Сам Уорд, с которым связался портал, не стал отрицать участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтвердил его.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движение по автомобильной и железнодорожной части сооружения было ограничено.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

В результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами».

Ранее, в середине августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.