Российского посла вызвали в МИД Швейцарии

Посол России в Берне Сергей Гармонин был вызван в министерство иностранных дел Швейцарии после российских ракетных ударов по городам Украины. Об этом 11 октября написала государственный секретарь Ливия Ле в Twitter.

Иных подробностей не приводится.

10 октября посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в министерство иностранных дел Канады. Причину приглашения дипломат не уточнил.

Тогда же мэр города Турку Минна Арве попросила финское внешнеполитическое ведомство закрыть консульство России в этом городе. Она отметила, что в условиях российской специальной военной операции на Украине жителям Турку не нужны туристические визы в Россию, а россияне в Финляндии могут получать помощь в посольстве РФ в Хельсинки.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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