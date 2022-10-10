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Посла РФ Степанова вызвали в МИД Канады

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Фото: ТАСС/Zuma/Justin Tang
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Посол России в Оттаве Олег Степанов вызван в Министерство иностранных дел Канады. Об этом он сообщил «РИА Новости» в понедельник, 10 октября.

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«Приглашен в МИД Канады к 13:00 (20:00 мск)», — сказал Степанов.

Причину приглашения дипломат не уточнил.

До этого, 6 октября посла РФ в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам о вхождении в состав России, прошедшим в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее послы РФ в Германии, Великобритании, Польше, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Лиссабона и Норвегии были вызваны в МИД стран после принятия в состав России новых территорий.

4 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для России непринципиально признание прошедших референдумов о вхождении новых территорий в состав РФ Западом, но там должны принять новую реальность. Тогда же он отметил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

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