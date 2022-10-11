Российский рынок новых электромобилей в сентябре вырос на 30%

В России в сентябре 2022 года жители РФ приобрели 209 новых электромобилей. Такой показатель на 29,8% больше, чем в 2021 году. Об этом 11 октября сообщило агентство «Автостат».

Доля электромобилей на рынке новых легковых машин в России выросла более чем втрое: с 0,14% (в сентябре 2021 года) до 0,47% (в сентябре 2022 года).

В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел Volkswagen с результатом 69 единиц. Он занял фактически треть российского рынка. В 2021 году электромобилей этого бренда в РФ не было.

Второе место заняла Tesla (44 шт.), третье — Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замкнули Mercedes-Benz и Hongqi (12 и 11 шт. соответственно). У BMW было 10 купленных электрокаров.

В модельном рейтинге первого осеннего месяца на рынке новых электрокаров лидировал Volkswagen ID.4 с результатом 51 единица. За ним расположились Tesla Model 3 (22 шт.) и Tesla Model Y (16 шт.).

По итогам девяти месяцев 2022 года рынок новых электромобилей в России составил 1804 машины на электротяге, что на 30,4% больше, чем за девять месяцев 2021 года.

10 октября сообщалось, что «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров в октябре 2022 года. Электроседан оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт. Запас хода у машины составляет 420 км. Мощность электродвигателя — 150 л. с.