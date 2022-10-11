Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области
Мир
Захарова заявила об отсутствии предложений о переговорах с Западом в Стамбуле
Мир
МВФ улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год
Общество
Патриарх Кирилл вернулся к работе после перенесенного COVID-19
Мир
ЕС ежедневно импортирует российские нефть и газ на €260 млн
Наука
В Испании провели первую пересадку кишечника от умершего человека
Общество
Верховный суд РФ отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Мир
ERR сообщила о неявке трети эстонских резервистов на военные учения
Мир
Столтенберг сравнил победу РФ в конфликте на Украине с поражением НАТО
Мир
Оппозиция Грузии внесла законопроект о введении виз для россиян
Мир
МИД Индонезии подтвердил участие Зеленского и Путина в саммите G20
Мир
НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран альянса

Российский рынок новых электромобилей в сентябре вырос на 30%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в сентябре 2022 года жители РФ приобрели 209 новых электромобилей. Такой показатель на 29,8% больше, чем в 2021 году. Об этом 11 октября сообщило агентство «Автостат».

Электричка из Липецка: в России начали выпускать электромобили
Что из себя представляет российский бренд Evolute

Доля электромобилей на рынке новых легковых машин в России выросла более чем втрое: с 0,14% (в сентябре 2021 года) до 0,47% (в сентябре 2022 года).

В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел Volkswagen с результатом 69 единиц. Он занял фактически треть российского рынка. В 2021 году электромобилей этого бренда в РФ не было.

Второе место заняла Tesla (44 шт.), третье — Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замкнули Mercedes-Benz и Hongqi (12 и 11 шт. соответственно). У BMW было 10 купленных электрокаров.

В модельном рейтинге первого осеннего месяца на рынке новых электрокаров лидировал Volkswagen ID.4 с результатом 51 единица. За ним расположились Tesla Model 3 (22 шт.) и Tesla Model Y (16 шт.).

По итогам девяти месяцев 2022 года рынок новых электромобилей в России составил 1804 машины на электротяге, что на 30,4% больше, чем за девять месяцев 2021 года.

10 октября сообщалось, что «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров в октябре 2022 года. Электроседан оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт. Запас хода у машины составляет 420 км. Мощность электродвигателя — 150 л. с.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022