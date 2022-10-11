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Верховный суд РФ отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior

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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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Верховный суд РФ отменил штраф почти в 150 тыс. рублей, который был назначен пенсионерке из Биробиджана за продажу контрафактной сумки Dior. Об этом сообщили 11 октября в суде.

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Согласно материалам дела, женщина работала продавцом в магазине сумок в столице Еврейской автономной области (ЕАО), когда полиция при проверке обнаружила у нее китайскую сумку за 4 тыс. 600 рублей с логотипом французского модного дома.

Продавца сначала оштрафовали на 5 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака, а позднее зарубежная компания, не дававшая согласия на использование своего бренда, обратилась в суд с иском о компенсации вреда. Суд высчитал ущерб из стоимости оригинальных сумок и по итогу взыскал с женщины более 146 тыс. рублей.

Пенсионерка оспорила решение, указав, что доказательств упущенной выгоды предоставлено не было, а размер суммы ущерба, который с нее попытались взыскать, чрезмерно завышен. Апелляция пошла ей навстречу и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ, который все же встал на сторону женщины.

«Сумка производства КНР по цене 4,6 тыс. рублей продана не была; аналогов среди оригинальной продукции спорный товар не имеет; торговых точек в Биробиджане, а также в ЕАО, реализующих оригинальные товары (сумки), компания не имеет», — сказано в решении суда.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что итальянская компания Giorgio Armani просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану в России товарного знака Prima. Bags & Accessories. Товарный знак Prima. Bags & Accessories принадлежит индивидуальной предпринимательнице из Томской области Татьяне Захаровой. Giorgio Armani под брендом La Prima выпускает косметические средства и женские сумочки.

9 августа сообщалось, что крупнейшие российские маркетплейсы «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries договорились о создании единой информационной системы c данными о случаях контрафакта. Пользователи также могут написать «Яндекс. Маркету» и пожаловаться на товар. Если он покажется клиентам подозрительным, продавца дополнительно проверит служба контроля качества.

5 августа генеральный директор Продюсерского центра Михалева Андрей Михалев сообщил, что полностью удалить с онлайн-рынка контрафактную продукцию невозможно, производители всё равно будут находить возможности для торговли, но решение правительства закроет многие лазейки для недобросовестных поставщиков, что сыграет на руку покупателям.

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