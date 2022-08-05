Эксперт оценил меры по защите граждан от подделок в интернет-магазинах

Полностью удалить с онлайн-рынка контрафактную продукцию невозможно, производители всё равно будут находить возможности для торговли, но решение правительства закроет многие лазейки для недобросовестных поставщиков, что сыграет на руку покупателям. Такое мнение 5 августа выразил генеральный директор Продюсерского центра Михалева Андрей Михалев.

Так он прокомментировал «Известиям» постановление кабмина, согласно которому онлайн-платформы для покупки товаров в интернете начнут привлекать к ответственности за продажу подделок и товара без маркировки.

«Клиенты привыкли доверять маркетплейсам, поэтому для сохранения репутации им выгодно сотрудничать только с добросовестными компаниями. В таком случае будет низким процент возврата, будет меньше жалоб от покупателей и удастся избежать трагических случаев, когда продукция нанесет вред здоровью и жизни клиента. После пандемии граждане стали чаще приобретать товары онлайн, причем это не единичный заказ, а постоянное сотрудничество. У россиян сейчас есть выбор между несколькими крупными площадками, поэтому конкуренция за постоянных покупателей очень высока», — отметил Михалев.

В то же время он указал на то, что прописанное в документе условие по обороту маркированных товаров может привести к ужесточению требований к продавцам со стороны онлайн-площадок. В результате маркетплейсы могут понести финансовые издержки, что может отразиться на сроках доставки товаров потребителям.

Как отметил, в свою очередь, предприниматель, учредитель инвестиционной компании «Плечко групп» Ростислав Плечко, от контрафактной продукции страдает огромное количество людей. Во-первых, сами покупатели, которые приобретают товар, не подозревая о его происхождении. Покупая такую продукцию, потребитель не может быть уверен в том, что она была произведена с соблюдением необходимых норм, из безопасных материалов и не несет угрозы для здоровья.

«Во-вторых, государственный бюджет недополучает средства, так как производители не платят в казну никаких отчислений (за счет этого они могут ставить на товар более привлекательную низкую цену, обосновывая снижение скидками и специальными акциями). В-третьих, контрафакт наносит ущерб репутации и доходам бизнеса, который не прячется от налогов, обеспечивает граждан рабочими местами, выплачивает заработные платы и соблюдает требования законов при производстве. Поэтому защиту от подделок на маркетплейсах можно назвать хорошей инициативой для предпринимателей, но только в том случае, если новый закон будет учитывать интересы законопослушных компаний и не чинить для них препятствий», — резюмировал эксперт.

Решение об ответственности интернет-магазинов за подделки вступит в силу 1 марта 2023 года. Так, маркетплейсы обязуются следить за тем, чтобы весь ассортимент товара был промаркирован. Это должны делать производители и импортеры, однако при выявлении нарушения ответственность ляжет также на площадку. Кроме того, маркетплейсы должны будут передавать соответствующую информацию в систему маркировки «Честный знак».

12 июля член Ассоциации юристов России Виргиния Вартанова рассказала, как покупателям маркетплейсов вернуть деньги за некачественный или поддельный товар. Она отметила, что обычно достаточно обратиться с жалобой к продавцу, изложив подробно свои претензии к качеству товара, после чего продавец возместит денежные средства. Кроме того, можно запросить моральную компенсацию за причиненный товаром ненадлежащего качества вред: для этого покупателю необходимо обратиться в суд.