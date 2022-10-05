Giorgio Armani начал суд с томской предпринимательницей за бренд Prima

Итальянская компания Giorgio Armani просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану в России товарного знака Prima. Bags & Accessories. Это следует из информации на сайте судебной инстанции

Товарный знак Prima. Bags & Accessories принадлежит индивидуальной предпринимательнице из Томской области Татьяне Захаровой.

Как следует из опубликованного определения суда, предварительное заседание по делу состоится 21 ноября. Иск был подан 22 сентября. Третьим лицом назван Роспатент.

Бренд был зарегистрирован на имя Захаровой в 2018 году, отмечает Роспатент. Его действие распространяется, в частности, солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы, одежду. Словесный элемент Bags & Accessories является неохраняемым.

Giorgio Armani S.P.A. просит отменить правовую охрану бренда для всех товаров трех классов, в отношении которых он зарегистрирован. По мнению истца, товарный знак правообладателем не используется.

Giorgio Armani под брендом La Prima выпускает косметические средства и женские сумочки.

В июле «Коммерсант» сообщил, что торговая площадка Wildberries оспорит отказ Роспатента регистрировать фирменный фиолетовый цвет в качестве товарного знака маркетплейса. Ведомство полагает, что заявленный оттенок фиолетового цвета не ассоциируется однозначно с интернет-магазином.