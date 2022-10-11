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ВС России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины

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Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом говорится во вторник, 11 октября, в Telegram-канале российского военного ведомства.

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«Цель удара достигнута. Все основные объекты поражены», — сообщили в министерстве.

Также во вторник после ударов ВС РФ была повреждена Ладыжинская ТЭС в Винницкой области Украины, часть оборудования вышла из строя.

В Хмельницкой области в результате ракетных ударов 11 октября уничтожен Шепетовский железнодорожный узел и завод, где ремонтировались артиллерийские установки.

Утром в этот день Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям выпустила оповещение о воздушной тревоге на территории всей страны. В рассылке ведомства говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призвали находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Накануне ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. По данным украинских властей, были повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства напомнил о ЧП на Крымском мосту и постоянных ударах ВСУ по городам Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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