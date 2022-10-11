Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС
Мир
Представители ЕС начали подготовку девятого пакета санкций против РФ
Мир
Белоруссия начала проверку вооруженных сил
Мир
Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы
Мир
Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия
Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе
Сюжет:

На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС

0
Фото: commons.wikimedia.org/Андрій Стебелєв
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области Украины была повреждена вследствие ударов, часть оборудования вышла из строя. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба электростанции в соцсетях.

На поле брань: как Запад отреагировал на ракетные удары по Украине
И возможны ли в нынешней ситуации переговоры между Москвой и Киевом

«Утром совершили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено электрооборудование станции. К счастью, жертв нет. В настоящее время на объекте по охране находится остро необходимый персонал», — указано в пресс-релизе.

Согласно тексту публикации, в данный момент на месте работают необходимые службы. Позднее энергетики оценят нанесенные станции повреждения и приступят к ремонтным работам.

Ранее в этот день власти Винницкой области сообщали об атаке дронов на ТЭС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям выпустила оповещение о воздушной тревоге на территории всей страны. В рассылке ведомства говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призвали находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины.

Накануне ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. По данным украинских властей, были повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах Украины.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства напомнил о ЧП на Крымском мосту и постоянных ударах ВСУ по городам Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022