На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области Украины была повреждена вследствие ударов, часть оборудования вышла из строя. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба электростанции в соцсетях.

«Утром совершили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено электрооборудование станции. К счастью, жертв нет. В настоящее время на объекте по охране находится остро необходимый персонал», — указано в пресс-релизе.

Согласно тексту публикации, в данный момент на месте работают необходимые службы. Позднее энергетики оценят нанесенные станции повреждения и приступят к ремонтным работам.

Ранее в этот день власти Винницкой области сообщали об атаке дронов на ТЭС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям выпустила оповещение о воздушной тревоге на территории всей страны. В рассылке ведомства говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призвали находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины.

Накануне ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. По данным украинских властей, были повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах Украины.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства напомнил о ЧП на Крымском мосту и постоянных ударах ВСУ по городам Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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